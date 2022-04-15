Об этом сообщил 15 апреля начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

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Обнаруженные тела 900 убитых гражданских украинцев в Киевской области передали для проведения судебно-медицинских экспертиз для детального осмотра.

Все эти люди погибли от рук русской армии. Больше всего жертв в Буче – более 350 тел погибших. Значительно меньше в Вышгородском и Броварском районах,

сообщил начальник Нацполиции Киевщины.

Как отметил Небитов, разбор завалов в Макарове и Бородянке продолжается, так что под завалами еще есть тела погибших.

В Нацполиции рассказали об убийствах гражданских в Буче

По данным Небитова, в Киевской области российскими захватчиками было временно оккупировано 180 населенных пунктов. На освобожденных территориях выявляют массовые захоронения убитых оккупантами украинцев.

Людей просто расстреливали на улицах, и это зафиксированные факты, есть свидетельские показания и видео,

– заявил Небитов.

Он подчеркнул, что большая часть людей убиты из стрелкового оружия. В Буче обнаружили 2 большие братские могилы, 40 тел в первой и 57 – во второй. По словам Небитова, из 40 тел, найденных в первой братской могиле, 95% убиты из снайперского или стрелкового оружия.

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Братская могила в селе Шевченково

Глава Нацполиции Киевщины рассказал о братской могиле, которую нашли в селе Шевченково. Там похоронили 6 гражданских, которых убили оккупанты. Один из мужчин был убит, когда он пытался защитить местных женщин от насилия, другого – когда он ехал на велосипеде.

Как сообщил Небитов, в братской могиле в селе Шевченково обнаружили также тела двух братьев – местных гражданских.

Эти люди не имели никакого отношения к ВСУ или Территориальной обороне. Обстоятельства убийства других выясняются,

– подчеркнул он.

БМП расстрелял авто с гражданскими

Вражеский БМП расстрелял один из автомобилей с гражданскими, пытавшихся выехать из села Гавронщина по согласованному "зеленому коридору" в составе большой колонны из авто. В транспорте находились 6 человек, в том числе дети.

К сожалению, как сообщили в Нацполиции, 5 человек погибли на месте. Мужчина, которому удалось выжить, получил тяжелые ранения.

Свидетели трагедии похоронили всех убитых в братской могиле. Как сообщил Небитов, на месте уже была проведена эксгумация, а тела погибших передали на судебно-медицинскую экспертизу. Все эти преступления будут процессуально зафиксированы.

Этого хватит для привлечения организаторов и исполнителей к уголовной ответственности как по национальному законодательству, так и по Международному уголовному суду,

– подчеркнул Небитов.