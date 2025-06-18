Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР.
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Что известно об оружии, которым ликвидировали Грицая
Так, Михаил Грицай был застрелен в самом Бердянске с помощью пистолета ПМ с глушителем.
Пистолет, которым ликвидировали предателя в Бердянске / фото ГУР
Ликвидированный коллаборационист работал "заместителем городского головы по вопросам инфраструктуры, ЖКХ, топливно-энергетического комплекса" оккупационной администрации.
До того как перейти на сторону врага Грицай принимал активное участие в общественно-политической жизни Украины. В частности, предатель неоднократно баллотировался в народные депутаты, был помощником народного депутат, а также возглавлял Бердянскую городскую организацию партии "Социалистическая Украина".
Работая на россиян Михаил Грицай организовывал репрессии против местного населения, устраивал застенки для украинских военнопленных. Также он занимался присвоением коммунальной и государственной собственности Бердянска.
В разведке напомнили, что Грицаю заочно было сообщено о подозрении в государственной измене.