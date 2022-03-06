Теперь эти люди наконец-то смогли вернуться домой. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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В Сумской области люди, застрявшие в другом городе в первый день войны, вернулись домой
"Двадцать пять жителей Конотопа, застрявших в Нежине, сегодня наконец вернулись домой", – написал Живицкий в фейсбуке.
- 24 февраля в начале военных действий в Сумской области поезд Киев – Шостка не смог доехать до конечной станции.
- Он остановился в Нежине (Черниговская область), всех пассажиров высадили.
Тогда российские войска захватили единственную дорогу, которая соединяла Нежин и Конотоп, поэтому люди вынуждены были оставаться в месте высадки и ждать помощи,
– объяснил Живицкий.
И добавил: "Сегодня конотопское сообщество смогло забрать всех своих жителей домой. Процесс затянулся из-за отсутствия водителей, готовых выехать за пределы области".
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