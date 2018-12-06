Застройка экопарка на Осокорках: Киевсовет поддержал решение расторгнуть договор

Киевский городской совет в первом чтении поддержал решение расторгнуть договор об аренде земельного участка с застройщиком, который намеревался возвести жилой комплекс на столичных Осокорках.

За соответствующее решение за основу в первом чтении проголосовало 94 депутата Киевсовета.

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Как пояснил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, это решение было принято из-за того, что застройщик несмотря на предварительные договоренности продолжил строительные работы.

Теперь ко второму чтению застройщик должен вынести свой проект на утвержденной градостроительной совета.

Во время сессии Киевсовета 6 декабря представители застройщика взяли на себя публичные обязательства о приостановлении строительных работ и подтвердили намерение принять участие в Градостроительном совете.

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Напомним, во время последнего заседания земельная комиссия Киевсовета поддержала проект решения о разрыве договора аренды земельного участка с застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках.

Профильный департамент настаивает, что компания-застройщик "Контактбудсервис" должен городскому бюджету 65 миллионов гривен за аренду земли, а освоение участка должны были начать еще до 2008 года.