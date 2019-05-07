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      Застройка Протасова Яра в Киеве: что об этом надо знать

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      Застройка Протасового Яра - последние новости о застройке Киева
      Акция протеста против застройки в Протасовом Яру в Киеве / facebook.com/imsolomenki

      На еще одну резонансную застройку в Киеве стало больше. Жители Соломенского района столицы выступили против застройки зеленой зоны в Протасовом Яру очередными высотками.

      Чем известен Протасов Яр?Это историческая местность в Соломенском и частично Голосеевском районах Киева. Здесь немало зеленых зон и одноименный горнолыжный спуск.

      Смотрите также: В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку: что теперь на месте застройки

      Что надо знать о конфликте?

      1 мая на участке между улицами Амосова и Протасов Яр в Соломенском районе компания застройщик "Дайтона-Групп" начала устанавливать бетонный забор.

      На месте леса планируют построить три многоэтажных здания, которые станут новым жилищно-офисным комплексом Tourbillon, квартиры в которых уже можно найти на сайтах по поиску недвижимости.

      Протасів Яр Київ забудова
      Проект ЖК, который планируют построить в Протасовом Яру

      Минимальная цена за метр квадратный – 24 064 гривны, а 1-комнатная квартира обойдется в минимум 1 миллион гривен.

      Местные жители и активисты выступили против вырубки деревьев и застройки на месте зеленых насаждений.

      Юрист Сергей Мельниченко, который выступает против застройки, отмечает, что этот участок предназначен для строительства и обслуживания других зданий общественной застройки, а строительство жилых высоток здесь не является законным.

      Протасыв Яр забудова Київ скандальні забудови
      Участок в Протасовом Яру не предназначенный для жилой застройки

      1 мая монтировать бетонный забор представителям застройщика помогали молодые люди спортивной внешности.

      Протасів яр забудова будівництво сутички
      Представителям застройщика помогали "титушки" // Фото: lb.ua

      2 мая конфликт вокруг резонансной застройки перерос в столкновения.

      Противники строительства, чтобы привлечь внимание общественности, обратились к протесту на проезжей части.

      Київ протест Протасів Яр забудова
      Киевляне протестовали против застройки Протасова Яра // Фото: dtp.kiev.ua

      Протест против застройки Протасова Яра в Киеве: смотрите видео

      3 мая комиссия КГГА по проверке информации относительно объектов строительства рекомендовала застройщику приостановить строительные работы. В КГГА предлагают проверить границы участка и установление забора в соответствии с разрешительными документами.

      4 мая киевляне снова собрались на мирную акцию протеста.

      Однако без столкновений не обошлось. Полиция, по словам очевидцев, не вмешивалась в то, что происходило.

      Позже противники застройки зеленой зоны снова перекрывали проезжую часть, непрерывно ходя по пешеходному переходу.

      5 мая появилась реакция застройщика "Дайтона Групп" о конфликте вокруг строительства в Протасовом Яру.

      В компании уверяют, что имеют все необходимые разрешительные документы, действующие в рамках украинского законодательства и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. У застройщика утверждают, что на участке отведенном под застройку немало деревьев уже находятся в аварийном состоянии, а проект ЖК предусматривает "сохранить существующие зеленые насаждения, а также высадить новые".

      Потенциальных покупателей еще не построенного ЖК привлекают яркими визуализации. Рядом с жилыми небоскребами обещают ландшафтный парк площадью 25 тысяч квадратных метров.

      Протасів Яр забудова проект візуалізація

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      Теги: Новости недвижимости Новости Киева Новости недвижимости Украины Скандальные застройки Строительство Протесты столкновения
      Источник: 24 канал
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