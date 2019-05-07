Застройка Протасова Яра в Киеве: что об этом надо знать
На еще одну резонансную застройку в Киеве стало больше. Жители Соломенского района столицы выступили против застройки зеленой зоны в Протасовом Яру очередными высотками.
Чем известен Протасов Яр?Это историческая местность в Соломенском и частично Голосеевском районах Киева. Здесь немало зеленых зон и одноименный горнолыжный спуск.
Смотрите также: В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку: что теперь на месте застройки
Что надо знать о конфликте?
1 мая на участке между улицами Амосова и Протасов Яр в Соломенском районе компания застройщик "Дайтона-Групп" начала устанавливать бетонный забор.
На месте леса планируют построить три многоэтажных здания, которые станут новым жилищно-офисным комплексом Tourbillon, квартиры в которых уже можно найти на сайтах по поиску недвижимости.
Проект ЖК, который планируют построить в Протасовом Яру
Минимальная цена за метр квадратный – 24 064 гривны, а 1-комнатная квартира обойдется в минимум 1 миллион гривен.
Местные жители и активисты выступили против вырубки деревьев и застройки на месте зеленых насаждений.
Юрист Сергей Мельниченко, который выступает против застройки, отмечает, что этот участок предназначен для строительства и обслуживания других зданий общественной застройки, а строительство жилых высоток здесь не является законным.
Участок в Протасовом Яру не предназначенный для жилой застройки
1 мая монтировать бетонный забор представителям застройщика помогали молодые люди спортивной внешности.
Представителям застройщика помогали "титушки" // Фото: lb.ua
2 мая конфликт вокруг резонансной застройки перерос в столкновения.
Противники строительства, чтобы привлечь внимание общественности, обратились к протесту на проезжей части.
Киевляне протестовали против застройки Протасова Яра // Фото: dtp.kiev.ua
Протест против застройки Протасова Яра в Киеве: смотрите видео
3 мая комиссия КГГА по проверке информации относительно объектов строительства рекомендовала застройщику приостановить строительные работы. В КГГА предлагают проверить границы участка и установление забора в соответствии с разрешительными документами.
4 мая киевляне снова собрались на мирную акцию протеста.
Однако без столкновений не обошлось. Полиция, по словам очевидцев, не вмешивалась в то, что происходило.
Позже противники застройки зеленой зоны снова перекрывали проезжую часть, непрерывно ходя по пешеходному переходу.
5 мая появилась реакция застройщика "Дайтона Групп" о конфликте вокруг строительства в Протасовом Яру.
В компании уверяют, что имеют все необходимые разрешительные документы, действующие в рамках украинского законодательства и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. У застройщика утверждают, что на участке отведенном под застройку немало деревьев уже находятся в аварийном состоянии, а проект ЖК предусматривает "сохранить существующие зеленые насаждения, а также высадить новые".
Потенциальных покупателей еще не построенного ЖК привлекают яркими визуализации. Рядом с жилыми небоскребами обещают ландшафтный парк площадью 25 тысяч квадратных метров.
Выбор редакции
-
Зинченко получил высокую оценку за важный матч против "Лестера": видеосегодня , 10:33
-
Освобождение Йованович с должности посла США в Украине: в Госдепе прокомментировали решениесегодня , 08:56
-
Главные новости 6 мая: новый командующий ООС, детали авиакатастрофы в РФ и роды Меган Марклсегодня , 08:02