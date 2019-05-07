Застройка Протасова Яра в Киеве: что об этом надо знать

На еще одну резонансную застройку в Киеве стало больше. Жители Соломенского района столицы выступили против застройки зеленой зоны в Протасовом Яру очередными высотками.

Чем известен Протасов Яр?Это историческая местность в Соломенском и частично Голосеевском районах Киева. Здесь немало зеленых зон и одноименный горнолыжный спуск.

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Что надо знать о конфликте?

1 мая на участке между улицами Амосова и Протасов Яр в Соломенском районе компания застройщик "Дайтона-Групп" начала устанавливать бетонный забор.

На месте леса планируют построить три многоэтажных здания, которые станут новым жилищно-офисным комплексом Tourbillon, квартиры в которых уже можно найти на сайтах по поиску недвижимости.



Проект ЖК, который планируют построить в Протасовом Яру

Минимальная цена за метр квадратный – 24 064 гривны, а 1-комнатная квартира обойдется в минимум 1 миллион гривен.

Местные жители и активисты выступили против вырубки деревьев и застройки на месте зеленых насаждений.

Юрист Сергей Мельниченко, который выступает против застройки, отмечает, что этот участок предназначен для строительства и обслуживания других зданий общественной застройки, а строительство жилых высоток здесь не является законным.



Участок в Протасовом Яру не предназначенный для жилой застройки

1 мая монтировать бетонный забор представителям застройщика помогали молодые люди спортивной внешности.



Представителям застройщика помогали "титушки" // Фото: lb.ua

2 мая конфликт вокруг резонансной застройки перерос в столкновения.

Противники строительства, чтобы привлечь внимание общественности, обратились к протесту на проезжей части.



Киевляне протестовали против застройки Протасова Яра // Фото: dtp.kiev.ua

Протест против застройки Протасова Яра в Киеве: смотрите видео

3 мая комиссия КГГА по проверке информации относительно объектов строительства рекомендовала застройщику приостановить строительные работы. В КГГА предлагают проверить границы участка и установление забора в соответствии с разрешительными документами.

4 мая киевляне снова собрались на мирную акцию протеста.

Однако без столкновений не обошлось. Полиция, по словам очевидцев, не вмешивалась в то, что происходило.

Позже противники застройки зеленой зоны снова перекрывали проезжую часть, непрерывно ходя по пешеходному переходу.

На акції проти забудови на Протасовому Яру в Києві перекрили трасу pic.twitter.com/d75wI6Vepu — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 травня 2019 р.

5 мая появилась реакция застройщика "Дайтона Групп" о конфликте вокруг строительства в Протасовом Яру.

В компании уверяют, что имеют все необходимые разрешительные документы, действующие в рамках украинского законодательства и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. У застройщика утверждают, что на участке отведенном под застройку немало деревьев уже находятся в аварийном состоянии, а проект ЖК предусматривает "сохранить существующие зеленые насаждения, а также высадить новые".

Потенциальных покупателей еще не построенного ЖК привлекают яркими визуализации. Рядом с жилыми небоскребами обещают ландшафтный парк площадью 25 тысяч квадратных метров.