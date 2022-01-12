Видео инцидента выложили в сети. На кадрах заметно, как мужчина дымит вейпом в салон, не обращая внимания на других пассажиров.

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Мужчина купил на борту самолета вейп

На борту самолета, который возвращался с египетского курорта в Харьков произошел инцидент – один из пассажиров решил покурить вейп прямо в салоне во время полета. Замечания персонала самолета его не сдерживали.

Тогда одна из пассажирок не выдержала и в жесткой форме обратилась к нему. Она сделала замечание, что в салоне дети, а тогда, видимо, надеясь, что это будет иметь лучший эффект, в очень нецензурной форме призвала мужчину прекратить курить.

Ты, мужик, б**дь. Хватит курить, я тебе эту соску в ср*ку засуну. Понял. Здесь дети находятся. П***с. Отморозок. Нажрался, сиди спокойно,

– кричала пассажирка.

Мужчина на замечания в такой форме реагировал спокойно, возмутившись лишь, что женщина использует матерные слова.

Реакция сети на инцидент

Пользователей сети возмутило поведение мужчины, который решил курить на борту самолета, однако они критикуют и манеру женщины высказываться.

Одна матерится при детях, другой – курит, классика жанра.

Спорная ситуация, но замечания так не делаются.

Кажется, мужчина живет ради себя и ему чихать на всех.

Мужчина залип, переваривая культурную речь, особенно порадовала фраза о детях.

Женщина может и психованная, но мужчиной я его назвать не могу.

Разве нельзя пойти в туалет и там покурить тихонько.

Мужчина курил на борту самолета: смотрите видео