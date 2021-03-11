Затонувшее судно почти в 2 раза превысило свой возраст, – эксперт об аварии возле Румынии
Срок эксплуатации судна, которое затонуло у берегов Румынии в Черном море, превысил рекомендованный почти в 2 раза. В частности, он составлял 48 лет.
Источник:24 канал
Руководитель проектов Фонда помощи морякам "Ассоль" Андрей Шевченко рассказал, что рекомендуемый срок экспуатации судов такого класса составляет 25 лет. По его словам, у металла накапливается усталость, поэтому их техническое состояние может ухудшаться.
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Шевченко отметил, что у таких судов есть определенные ограничения по плаванию. Также они могут выдерживать 2,5 – 3 метровые волны, а во время шторма их высота может быть значительно больше.
Такие ситуации повторяются каждый год в период штормов на Черном море. Не всегда суда выдерживают это, и поэтому происходят трагедии,
– рассказал эксперт.
По его словам, пока окончательных причин аварии нет. Однако на протяжении последних 20 лет такие случаи происходят почти ежегодно.
Детали о затонувшем судне у берегов Румынии: смотрите видео
В Черном море затонуло судно: что известно
- В Черном море 11 марта 2021 года затонуло судно "Волго Балт 179" с 13 украинскими моряками на борту.
- В результате аварии погибли 2 человека. Еще одну женщину госпитализировали в румынскую больницу в критическом состоянии.
- Общая грузоподъемность судна составляла 3 500 тонн, а длина – 114 метров. Его построили еще в 1973 году.
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