Срок эксплуатации судна, которое затонуло у берегов Румынии в Черном море, превысил рекомендованный почти в 2 раза. В частности, он составлял 48 лет.

Руководитель проектов Фонда помощи морякам "Ассоль" Андрей Шевченко рассказал, что рекомендуемый срок экспуатации судов такого класса составляет 25 лет. По его словам, у металла накапливается усталость, поэтому их техническое состояние может ухудшаться.

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Шевченко отметил, что у таких судов есть определенные ограничения по плаванию. Также они могут выдерживать 2,5 – 3 метровые волны, а во время шторма их высота может быть значительно больше.

Такие ситуации повторяются каждый год в период штормов на Черном море. Не всегда суда выдерживают это, и поэтому происходят трагедии,

– рассказал эксперт.

По его словам, пока окончательных причин аварии нет. Однако на протяжении последних 20 лет такие случаи происходят почти ежегодно.

Детали о затонувшем судне у берегов Румынии: смотрите видео

В Черном море затонуло судно: что известно