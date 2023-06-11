Село Веселый Кут граничит с Херсонской областью. Раньше области разделяла река Высунь, но она вышла из берегов и затопила дома. У некоторых жителей дома разрушены еще от вражеских обстрелов.

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Жителям села приходится жить в полях

Жители Веселого Кута фактически живут в домах на колесах в полях и ждут, пока вода сойдет. Они выносят туда холодильники, посуду, матрасы.

Татьяна и Владимир ночуют прямо в поле, их дом был разрушен частично. Так что они собрали свои вещи на машины, где и спят. С собой забрали также утят, собак и кур.

Как живут жители Веселого Кута сейчас: фото ТСН

Почему люди отказались от эвакуации

Местный майор полиции Баштанского районного отдела Александр Головченко рассказал, что людям предлагали эвакуироваться, как только вода начала достигать огородов. Однако многие отказались. Мол, пережили русские обстрелы, переживем и затопление.

Одна из пострадавших Валентина рассказала, что ее дом затопило. Однако от эвакуации она отказалась быть с животными. У нее уже утонули котята. Такой ей затопило и весь огород и все, что сажала – пропало.



Фото Валентины затопило / Фото ГСЧС

Важно. Люди из разных областей передали помощь волонтерам из Киева, которые отправились в Херсонскую и Николаевскую области. Они привезли несколько фур, их встретила местная полиция, которая потом повезет эту помощь к людям, которые в ней больше всего нуждаются.

Напомним, утром 8 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. В результате затопило около 80 населенных пунктов.

Сколько человек удалось эвакуировать