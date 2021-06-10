Ні. Українські бутлегери не виглядають як Лакі Лучано та Аль Капоне. Зазвичай вони схожі на бізнесменів. Однак про "мутність сфери" свідчать методи роботи. Наприклад, у травні 2017 року було вбито в.о. директора ДП "Укрспирт" Віктора Панкова.

До теми В Україні більше немає "злодіїв у законі"

Як викорінити проблему

У Ерандо де Сото є чудова книга "Інший шлях. Економічна відповідь тероризму". У ній автор розкриває шлях, яким влада Перу подолала марксистський рух "Сендеро Лумінозо", який використовував насильницькі методи.

Логіка Ернандо де Сото – не просто воювати з тероризмом, але створювати умови для того, щоб інші люди могли максимально вливатися в легальну економіку та проявляти підприємницький хист.

Зараз боротьбу з контрафактним алкоголем веде ДФС. Після реформи служби, у ній збільшили аналітичну складову, що відбилося у методах роботи. Спиртову галузь виводять з тіні двома шляхами. "Пряник" у вигляді Офісу ефективної взаємодії з бізнесом. І батіг у вигляді покарання винуватих у підробці спирту.

За 5 місяців операції "Спирт" було закрито 50 нелегальних виробництв і конфісковано алкоголю на суму майже 100 мільйонів гривень. Контрафактний спирт перестало бути вигідним продавати – його ціна на "чорному ринку" виросла з 31 – 32 гривень до 50 – 55 гривень за літр.

Незаконна торгівля спиртом несе низку загроз національній безпеці

По-перше, шкода здоров'ю. "Гаражне" виробництво не знає лікарських норм. Людина, яка вживає напої вироблені у такий спосіб ризикує життям.

По-друге, шкода бюджету. Вилучені 100 мільйонів гривень – це будівництво нової школи або трьох дитячих садочків у Києві.

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По-третє, у схемах з виробництва та реалізації контрафактного спирту зазвичай беруть участь люди, пов'язані з криміналом. Саме кримінальні елементи неодноразово використовувалися в акціях з насиллям щодо активістів чи для розхитування ситуації в країні. Таким чином, перекриття їх фінансів означає ослаблення бандитів.

Наступ влади на кримінал і олігархів приведе до об'єднання противників цих реформ. Прогнозую, що величезні бюджети вкладатимуться в війни з Президентом, членами РНБОУ, головою ДФС.

Проте саме зараз Україна складає тест на те, чи житимемо ми в олігархічній аграрній державі. Чи усе-таки вплив на майбутнє матимемо ми через обраних нами Президента та парламент.