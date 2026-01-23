И Украина, и Россия должны быть готовы к компромиссам, –Зеленский
- Зеленский отметил, что как Украина, так и Россия должны быть готовы к компромиссам для завершения войны.
- Президент Украины заявил, что войну можно завершить только при условии сотрудничества обеих сторон без политических "игр".
Для завершения войны как Украина, так и Россия должны быть готовы к компромиссам. Договориться о мире возможно только при условии сотрудничества всех сторон, а не политических "игр".
Об этом глава государства рассказал журналистам 22 января, после своего выступления на полях экономического форума в Давосе.
Что сказал Зеленский о компромиссах сторон в мирном соглашении?
По словам президента Украины, войну можно завершить только при условии заинтересованности и сотрудничества обеих сторон. Зеленский считает, что этого точно не произойдет, если кто-то "будет играть в игры".
Комментируя вопрос о возможном игнорировании Украины на этой неделе в Давосе, Зеленский возразил и отметил, что на экономическом форуме обсуждалось много глобальных вызовов.
Это не игнорируется, в Давосе было много разных вызовов... но если забыть о войне, ее не решить... понятно, что лидерам приходится думать о многих проблемах,
– добавил глава Украины.
Какие еще заявления сделай украинский лидер в Давосе?
Зеленский подтвердил, что Украина получила приглашение присоединиться к Совету мира Трампа. Впрочем он признал, что пока Киев не будет принимать это предложение, поскольку среди участников есть Россия и Беларусь.
США предложили Киеву зону свободной торговли. В Давосе президент отреагировал на это предложение положительно, мол, для Украины в первые годы после завершения полномасштабного вторжения это будет очень важно, а "бизнес придет".
Владимир Зеленский заявил, что Украина может помочь Европе в противодействии российской угрозе в водах возле Гренландии, используя свой опыт и вооружение. В то же время намекнув, что сейчас Киев не имеет таких полномочий, ведь не является членом НАТО.