І Україна, і Росія мають бути готовими до компромісів, – Зеленський

Для завершення війни як Україна, так і Росія мають бути готовими до компромісів. Домовитись про мир можливо лише за умови співпраці всіх сторін, а не політичних "ігор".

Про це глава держави розповів журналістам 22 січня, після свого виступу на полях економічного форуму у Давосі.

Що сказав Зеленський про компроміси сторін у мирній угоді?

За словами президента України, війну можна завершити лише за умови зацікавленості та співпраці обох сторін. Зеленський вважає, що цього точно не станеться, якщо хтось "гратиме в ігри".

Коментуючи питання про можливе ігнорування України цього тижня у Давосі, Зеленський заперечив та зауважив, що на економічному форумі обговорювалось багато глобальних викликів.

Це не ігнорується, у Давосі було багато різних викликів... але якщо забути про війну, її не вирішити... зрозуміло, що лідерам доводиться думати про багато проблем,

– додав очільник України.

Які ще заяви зроби український лідер у Давосі?