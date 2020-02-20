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      Завершить расследование – наша главная задача, – Зеленский семьям Героев Небесной Сотни

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      Владимир Зеленский встретился с родными Героев Небесной Сотни / president.gov.ua

      Владимир Зеленский встретился с родными Героев Небесной Сотни. Президент пообещал им завершить расследование преступлений против участников Майдана.

      Кроме президента на встрече присутствовал генпрокурор Руслан Рябошапка и руководительница ГБР Ирина Венедиктова. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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      Мы делаем все, чтобы ничего не было потеряно, ни одна деталь этого дела. И несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только будем полностью вас поддерживать, но и полностью завершим это дело,
      – заявил Зеленский.

      По его словам, власть делает все возможное, чтобы даже после перезагрузки генпрокуратуры и руководства ГБР не потерять деталей дела и продолжить расследование.

      Родственники погибших пожаловались на то, что результаты расследования и наказание всех виновных они ждут уже шесть лет.

      Генпрокурор Рябошапка отметил, что по делам Майдана осуждено 44 человека. По его словам, еще 450 человек пытаются привлечь к ответственности.

      Руководительница ГБР Ирина Венедиктова добавила, что вскоре в ГБР объявят конкурс на должность руководителя управления по делам Майдана: "Конкурс будет открытым, и семьи героев Небесной Сотни смогут предоставить своего представителя для контроля процесса", – заявила Венедиктова.

      Зеленский встретился с родными Героев Небесной Сотни

      Расстрелы на Майдане: коротко

      • Именно противостояние во второй половине февраля 2014 года было завершающим этапом революции Достоинства. 18 февраля силовики прибегли к расстрелам и штурму протестующих, что продолжалось до 21 февраля.
      • Вследствие силовых столкновений всего за четыре дня погибли 82 человека (по оценке Министерства здравоохранения). Из них 71 активист и 11 силовиков.
      • Именно применение таких жестких методов стало концом правления Виктора Януковича и его сторонников. Результатами силовых противостояний стали голосования Верховной Радой 22 февраля об отстранении "легитимного" от выполнения обязанностей президента.
      • К слову, массовые убийства происходили в те дни не только на Майдане, но и поблизости. К преследованиям, избиениям или и даже жестким убийствам активистов за пределами Майдана прибегали "титушки".

      євромайдан
      Хроника Евромайдана / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Революция достоинства Новости Киева Расследования Жертвы Небесная Сотня Государственное бюро расследований Офис генпрокурора Офіс Президента Ирина Венедиктова Руслан Рябошапка Владимир Зеленский
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