Завершить расследование – наша главная задача, – Зеленский семьям Героев Небесной Сотни

Владимир Зеленский встретился с родными Героев Небесной Сотни. Президент пообещал им завершить расследование преступлений против участников Майдана.

Кроме президента на встрече присутствовал генпрокурор Руслан Рябошапка и руководительница ГБР Ирина Венедиктова. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Мы делаем все, чтобы ничего не было потеряно, ни одна деталь этого дела. И несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только будем полностью вас поддерживать, но и полностью завершим это дело,

– заявил Зеленский.

По его словам, власть делает все возможное, чтобы даже после перезагрузки генпрокуратуры и руководства ГБР не потерять деталей дела и продолжить расследование.

Родственники погибших пожаловались на то, что результаты расследования и наказание всех виновных они ждут уже шесть лет.

Генпрокурор Рябошапка отметил, что по делам Майдана осуждено 44 человека. По его словам, еще 450 человек пытаются привлечь к ответственности.

Руководительница ГБР Ирина Венедиктова добавила, что вскоре в ГБР объявят конкурс на должность руководителя управления по делам Майдана: "Конкурс будет открытым, и семьи героев Небесной Сотни смогут предоставить своего представителя для контроля процесса", – заявила Венедиктова.

Зеленский встретился с родными Героев Небесной Сотни

Расстрелы на Майдане: коротко

Именно противостояние во второй половине февраля 2014 года было завершающим этапом революции Достоинства. 18 февраля силовики прибегли к расстрелам и штурму протестующих, что продолжалось до 21 февраля.

Вследствие силовых столкновений всего за четыре дня погибли 82 человека (по оценке Министерства здравоохранения). Из них 71 активист и 11 силовиков.

Именно применение таких жестких методов стало концом правления Виктора Януковича и его сторонников. Результатами силовых противостояний стали голосования Верховной Радой 22 февраля об отстранении "легитимного" от выполнения обязанностей президента.

К слову, массовые убийства происходили в те дни не только на Майдане, но и поблизости. К преследованиям, избиениям или и даже жестким убийствам активистов за пределами Майдана прибегали "титушки".



Хроника Евромайдана / Инфографика 24 канала