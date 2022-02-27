Российская армия, что и неудивительно, активно использует для нападения на Украину танки. Поэтому в Укроборонпроме, как и по всей стране, начинают противодействовать им.

К теме Работники Укроборонпрома живут в цехах создают новую технику и ремонтируют старую

В предприятии заявили, что все заводы, которые имеют соответствующую возможность, занялись производством простых, но эффективных средств задержания противника. Говорится, собственно, о противотанковых "ежах".

Также в Укроборонпроме отметили, что специально не дают более полную информацию о названиях заводов, а также не публикуют обстановку на них. Не появляются также сообщения о количестве отремонтированной техники, ведь все это может использовать в свою пользу противник.

Поэтому в извещениях предприятия чаще всего можно будет прочитать слова "максимально", "большое количество", "постоянно передается". И пока не закончится война, цифры не могут быть и не будут обнародованы.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.