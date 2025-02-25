Энергетики напоминают, что причиной временных ограничений является повреждение энергообъектов после атак России. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Укрэнерго.

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В течение суток возможны изменения

Согласно обнародованной информации, в течение 26 февраля по Украине будут применяться меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса. Отключения будут действовать с 16:00 до 19:00. В то же время, для бытовых потребителей ограничений не прогнозируют.