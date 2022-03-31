Пока что мы стоим на грани большой торговой войны с Россией и непонятно, чем она закончится. Об этом в эфире 25 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Актуально Путин приказал разрывать соглашения со странами, которые не будут платить за газ рублями

"С завтрашнего дня (от 1 апреля – 24 канал) может начаться большая торговая война с Россией", – добавил он.

При этом пока не понятно, пойдут ли европейцы на такой шантаж Путина. По словам Денисенко, следующие 10 дней будут экономически определяющими для Европы. Больше всего надо наблюдать за действиями компаний таких государств:

Германии;

Австрии;

Италии.

Как пояснил Денисенко, учитывая технологические возможности, поставка газа в Европу будет останавливаться в течение 10 – 14 дней. Его невозможно остановить моментально.

Вадим Денисенко о ситуации с Россией: смотрите видео