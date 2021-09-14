Якщо обміняти цю суму у валютних кіосках на гривні, то виходить трішечки більше ніж бюджет України 2021 року. Не на багато, а на якусь там сотню мільярдів гривень. При цьому найбільше грошей до цього бюджету приніс Рінат Ахметов. Лише за останні кілька місяців його статки зросли з 7,5 мільярдів доларів за версією Forbes до понад 10,5 мільярдів доларів за версією "Фокуса".

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Бо хто багато працює, той багато заробляє, ну або у кого є Обленерго – той не лише монопольно встановлює ціни на електрику, дорого її транспортує, а й отримує додаткову компенсацію у вигляді РАБ-тарифу від держави.

РАБ-тариф – це схема національного масштабу, додатковий тариф, на який ми скидаємось олігархам, які володіють більшістю Обленерго на 7 мільярдів гривень щорічно. Щоб олігархи могли ремонтувати свої приватизовані за копійки Обленерго. Не витрачаючи власних грошей. Тариф нарахували більший, що має вистачити і на ремонт, і на декілька нових віл на теплих узбережжях.

Хто увійшов у рейтинг найбагатших українців

До речі, на другому місці рейтингу розташувався, ви не повірите, близький друг пана Ахметова – Вадим Новінський. У щорічній декларації політик вказав свою причетність до 104 підприємств. Йому належать 25% аграрних активів Ахметова. І якщо Forbes оцінив його статки у 1,5 мільярда доларів, то за оцінками "Фокуса" вони сягають щонайменше 2,5 мільярда доларів.

Ділить цю другу позицію Новінський з Віктором Пінчуком. Далі йде – Костянтин Жеваго. І якщо ви часом забули хто це, то мені не важко, я нагадаю. Костянтин Жеваго – топовий фігурант вкладників його ж банку "Фінанси та кредит". Суму, яку він винен українцям, правоохоронці оцінили у 2,5 мільярда гривень.

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І з того, що ви ще могли забути, так це те, що олігарх був оголошений у розшук і підозрюється у розтраті коштів, на які вже наросли відсотки. І тепер він винен українським вкладникам трохи менше ніж 4,5 мільярда гривень. А поки його шукають, Господарський суд Київської області визнав банкрутом Жевагівський "Суднобудівний завод "Залів".

П'ята ж сходинка рейтингу ніби приросла до Геннадія Боголюбова – незмінного партнера самого Ігоря Коломойського, який останнім часом десь зник з медійного поля. І до слова, про останнього, з огляду на цифри, а вони не брешуть, все ж йому не дуже добре живеться, де б він не жив. Не знаю як то сталося, може через санкції США, але недорахувався "Фокус" у статках Коломойського 130 мільйонів доларів.

А це ж ще закон про деолігархізацію не прийняли, що ж далі буде. Загалом весь топ багатих світу "українського" перераховувати, мабуть, не буду, бо ще подумають що ми їм заздримо. А ми ні, у жодному разі, ми просто чекаємо, коли ж вони долучаться до податкової амністії і покажуть не лише свої офіційні статки, бо про них ми і так знаємо. А й те, що тримають під подушкою – ну під тією, яку кличуть офшором.

А поки чекаємо, ще одна новина прилетіла звідти звідки не чекали. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що у нас з'явилася перша жінка олігарх. Але на питання "хто", щоб ми могли її з цим статусом, і певно з медіаресурсом, який вона придбала, привітати – не відповів.



Олексій Данілов розповів про першу жінку олігарха / Фото "Радіо Свобода"

Так вже повелося у нашій країні, що щойно син чи донька стають нардепами, батькам світ перевертається з ніг на голову. Чи то вони склад в городі знаходять, чи то бізнес починає відразу шалені прибутки приносити, чи то одного ранку їм на пошту лист приходить, що дядько з-за кордону шукає свої рідних, щоби спадок їм залишити. І таки залишає. Невідомо. Але інакше пояснити таке шалене багатство не можна.

Матір Клочка стала надзвичайно багатою

От і матір нардепа Андрій Клочка ця участь не оминула. У 70-років пані Наталя не лише стала власницею одразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок, а й електромобіля Tesla. Ринкова вартість цього майна становить приблизно 14,5 мільйона гривень, а початок вартісних покупок якось за дивним збігом обставин збігся саме з потраплянням Клочка до Верховної Ради.

При цьому, самому депутату, як то кажуть, нічого не треба. У нього навіть квартири власної немає. Орендує за державний кошт. Та й з авто у нього лише 2 "Запорожці", Volkswagen Touareg 2011 року випуску, Toyota Rav4 2016, Nissan Leaf 2012 та Mercedes S63 2014 року випуску. Щоправда, на роботу він їздить на іншій більш дорогій і новішій моделі Mercedes. Але то таке.

Логічно, ви зараз спитаєте у мене, а ким був Клочко до парламенту? Може, заробив? Заощадив? Давайте поглянемо. Був приватним підприємцем, який продавав книги в спецмагазинах. Дружина його й досі трохи займається бізнесом, а от інформація про матір нардепа відсутня в усіх бізнес-реєстрах.

Ба більше, вона настільки та інформація секретна, що сам Клочко поняття не має, звідки у його матері на все це добро гроші. Пізніше Клочко, щоправда, пригадав, і сказав, що від сестри. Сестра, працює в медичному бізнесі, і саме вона допомогла матері придбати нерухомість.

"Моя сестра допомагає мамі, вона є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії. Вони здатні забезпечити себе і здійснювати операції з нерухомістю без моєї допомоги і тим більше – згоди. Єдине, що я знаю – і мама, і сестра продали помешкання, які перебували в їхній власності, і купили інші – додавши власні накопичення та мій подарунок, який я зробив ще 2018 року, продавши двокімнатну квартиру у Броварах", – заявив він.

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Цього вистачило на 2 квартири, ділянку, нежитлове приміщення та Tesla. От нам така пенсія не світить, навіть не сподівайтесь. Звісно, якщо ви самі на неї не відкладете. Не багато, каже Милованов, 3 – 5% від зарплати цього буде достатньо. А якщо такої можливості немає – кажіть дітям, що робота народного депутата найкраща робота у світі, і тоді на пенсії ви будете забезпечені усім і навіть трохи більшим ніж потребуватимете.