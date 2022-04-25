Из переписки становится понятно, что оккупант едва уцелел под Чернобаевкой. Теперь он находится в Белозерке Херсонской области. Переписку оккупанта с другом опубликовала СБУ 25 апреля.

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Российский оккупант говорит, что их здесь "пачками бьют". И столько трупов он еще никогда не видел. В Чернобаевке, по его словам, – настоящий ад.

Тут полный пиз**ц. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы отошли из Чернобаевки, там настоящий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы тут такой пиз*ы получили, что передать невозможно...,

– пишет он своему знакомому, живущему сейчас в России.

Собеседник оккупанта настолько "промыт" российской пропагандой, что он отказывается верить в правду. Он пишет, что по телевизору говорят, что Киев захватят до 9 мая.

Российский захватчик ему отвечает: "Какой, на*уй, Киев? Какое домой? Здесь хотя бы еще выжить. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса блевал. Мне еще никогда не было так плохо".



Переписка российского оккупанта со знакомым / Фото СБУ

Напоследок оккупант просит друга позаботиться о своей жене и сыне.



Российский оккупант о войне в Украине / Фото СБУ

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