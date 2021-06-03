На встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией Елена Зеленская рассказала, что сейчас чин первой леди в Украине законодательно не закреплен.
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Трудности в организации работы первой леди
Нет особых наставлений для жен президентов, нет кодекса и формализации моей работы,
– отметила жена президента.
По ее словам, это свобода, с одной стороны, но с другой – большие ожидания. "От тебя ожидают всего. Ты должен решить все вопросы, особенно в гуманитарном секторе. Когда мы что-то делаем, то я получаю большое количество комментариев, что нужно делать", – добавила Зеленская.
Она также подчеркнула, что не знала, с чего начинать собственную деятельность в статусе первой леди. "Ты приходишь в здание офиса президента и там никому не нужен и, в принципе, тебя там никто не ждет. Только президент ждет и всегда рад видеть", – пояснила супруга главы государства.
Необходимость отдельной структуры в пределах ОП
Для эффективности своей работы Зеленская определилась с 4 направлениями: культурная дипломатия, реформа питания в школах, безбарьерность и сопровождение президента.
Она считает: чтобы деятельность первой леди была полезной с начала каденции нового президента, для этого следует иметь небольшую команду профессионалов в Офисе Президента.
Мне бы хотелось, чтобы после меня осталась структура, возможно, на базе Офиса Президента, которая бы помогла в работе всем остальным, кто придет после меня. Чтобы было понятно, куда ты попал, что есть помощники и есть кому отвечать на запросы и письма,
– пояснила первая леди.
Зеленская отметила, что ей с командой удалось это реализовать, создав маленькую структуру, которую потом можно будет имплементировать в Офис Президента. Сейчас команду формируют 3 человека.