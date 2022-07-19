Зеленская прибыла в США и уже встретилась с Блинкеном: первая леди выступит перед Конгрессом

Первая леди продолжает бороться на информационном фронте. В частности, недавно она также дала интервью одному из итальянских изданий.

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Зеленская встретилась с Блинкеном

Первая леди рассказала, что на пятом месяце полномасштабное российское вторжение в Украину испытала странные ощущения, оказавшись в США – в стране, где мирно летают пассажирские самолеты, а люди не ужасаются сирен и громких звуков на улицах.

Но я сейчас в США как раз для того, чтобы это стало возможным и в Украине. Я здесь по приглашению первой леди Джилл Байден,

– отметила Зеленская.

Она рассказала, что первая леди США посетила Украину в мае, чтобы лично увидеть и пообщаться с теми, кто из-за войны потерял дом или близких.



Первая леди прибыла в США / Фото Елены Зеленской

"Теперь моя очередь говорить в США об украинских потребностях в нашем сопротивлении и борьбе с агрессором. Все подробности – в следующих постах", – отметила первая леди.

Зеленская уже встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном. Она подчеркнула, что его позиция по поводу того, что "суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин", остается неизменной.



Зеленская встретилась с Блинкеном / Фото Елены Зеленской

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Первая леди выступит перед Конгрессом

По информации CNN, Зеленская выступит перед Конгрессом США. Об этом сообщила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Первая леди обратится к Конгрессу уже 20 июля. По словам Пелоси, на ее выступление пригласили всех членов Палаты представителей и Сената. Оно начнется в 11:00 в зале Конгресса в Центре посетителей Капитолия.



Первая леди выступит перед Конгрессом / Фото Елены Зеленской

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