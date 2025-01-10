Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины. Отмечается, что соответствующее заявление прозвучало в комментарии главы государства по результатам "Рамштайна".

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Зеленский анонсировал визит Стармера

Владимир Зеленский заявил, что инициатива по контингенту миротворцев в Украине может стать частью гарантий безопасности для Украины. Однако, по его словам, одним контингентом некоторых стран не обойдется – этого не будет достаточно.

Глава государства напомнил, что эту идею предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Зеленский также сообщил, что обсудит инициативу с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Британцы смотрят положительно (на инициативу Макрона по миротворцам – 24 Канал). Но я буду в деталях говорить с премьер-министром об этом на нашей встрече. Она состоится. У него будет визит в Украину. Будем говорить, у нас уже есть серьезные решения между нашими странами, но все немного позже,

– подытожил президент Украины.

К слову, Владимир Зеленский во время встречи в формате "Рамштайн" также заявил, что делает все возможное, чтобы завершить войну в 2025 году с достоинством для Украины и Европы. По словам президента, завершения войны – это общая цель всех партнеров Украины.