Западные страны распространяют панику

Такое мнение высказал американский журналист и автор колонки Джон Голдберг. Он проанализировал ход последних событий и заявлений по Украине и нагнетание Россией напряженности.

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Журналист отметил, что в ответ на скандальное заявление президента США Джо Байдена о "незначительном вторжении" в Украину Зеленский напомнил, что не бывает малых вторжений и малых наций. Так же как не бывает малых жертв и малого горя от потери близких.

После этого президент Украины сделал замечание западным странам, в том числе и США. Все потому, что они способствуют распространению паники.

Россия при этом и дальше утверждает, что война совсем не входит в ее планы. Российский посол в ООН Василий Небензя обвинил США в "нагнетании напряженности и провоцировании эскалации". Однако Голберг отметил, что в вопросе веры Кремлю следует помнить о 2014 годе.

Зеленский справедливо утверждает, что США уже должны были ввести санкции против России. Они необходимы, чтобы показать, что фактическая угроза войны Путина сама по себе является неприемлемой. А также дать Путину понять, насколько плохо может кончиться продолжение агрессии,

– подчеркнул колумнист.

Страны не хотят говорить о реальных проблемах

Голберг отметил, что страны хотят говорить о проблемах, которые они хотели бы иметь, а не о тех, с которыми на самом деле сталкиваются. Так, Франция хочет продемонстрировать свою независимость, Германия тесно связана с Россией в экономическом плане, а администрация Байдена порой кажется заинтересованной в доказательстве силы своей дипломатии и прочности НАТО.

Кроме того, возможная эскалация сопровождается откровенно пропутинскими заявлениями. Например, Никки Хейли, которая была послом США в ООН при президенте Дональде Трампе, предлагает Байдену и вице-президенту Камале Харрис "уйти в отставку".

Остается только надеяться, что голос Зеленского преобладает среди этой шумихи,

– заявил журналист.

Он добавил, что президент Украины и текущей ситуации имеет причины потерять "холодный разум", однако он единственный кто этого не делает.

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