Зеленский готов присоединиться к Путину и Трампу в Будапеште: главные заявления для СМИ

Во время своего визита в США Владимир Зеленский пообщался с прессой. Он сделал несколько заявлений об отношениях с Трампом, "Томагавках" и Путине.

Об этом украинский президент сказал в интервью NBC News, передает 24 Канал.

Смотрите также Трамп дает Путину еще один шанс убедить себя, и для Украины все же есть хорошие новости, – CNN

Что сказал Зеленский о своей возможной встрече с Путиным?

По словам гаранта, если действительно хотим справедливого и длительного мира, то нужны обе стороны. А соглашения без Украины невозможны.

Зеленский назвал Путина террористом во время интервью NBC News, но подтвердил свою готовность встретиться с президентом России с глазу на глаз. (...) На вопрос, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, Зеленский ответил, что сказал Трампу: "Я готов",

– цитируют его журналисты.

Украинский президент сравнил Путина с боевиками ХАМАСа, и отметил: российский диктатор сильнее. Он призвал Трампа оказывать на Москву более сильное давление, чем тот оказывал на ХАМАС, и относиться к Путину жестче, чем к ближневосточным боевикам.

Смотрите полное интервью Зеленского NBC News

"Томагавки" должны стать частью давления на Россию

Издание отметило, что лидер Украины "сохраняет оптимизм, несмотря на то, что уехал из Соединенных Штатов без оружия, к которому стремился".

Путин боится, что Соединенные Штаты предоставят нам "Томагавки". И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем,

– сказал Зеленский.

Трамп пока не сказал ни "да", ни "нет" относительно "Томагавков". Россияне, конечно, обеспокоились и начали предупреждать, мол, передача таких ракет станет "качественно новым этапом эскалации".

На вопрос о том, не изменил ли Трамп риторику после своего разговора с Путиным, Зеленский ответил так: не знает, потому что не встретился с президентом США до телефонного звонка Трампа и Путина.

Путин хочет энергетической катастрофы в Украине зимой

Именно поэтому оккупанты обстреливают энергообъекты нашего государства. Россия усиливает авиаудары по Украине из-за своей слабой позиции на поле боя.

Мы не проигрываем эту войну, а Путин не побеждает,

– заявил Зеленский.

Готова ли Украина уступить территории ради мира?

"На вопрос, готов ли он идти на переговоры или отказаться от какой-то территории, чтобы прекратить войну, Зеленский ответил: "Если мы хотим остановить эту войну и срочно и дипломатическим путем перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы остались, а не давать что-то дополнительное Путину", – пишут NBC News.

Возможны ли еще мирные переговоры и остановит ли Трамп войну в Украине?

По словам президента, переговоры должны "происходить тихо". Судя по тексту на сайте NBC News, речь об отсутствии ракетных и дроновых обстрелов, то есть о том, что нужно перемирие.

На вопрос, может ли Трамп положить конец войне, Зеленский ответил: "Благослови Бог, да",

– завершило издание.

Что пишут мировые медиа о последних событиях?

СМИ преимущественно сосредотачиваются на том, что визит Зеленского в США мог завершиться значительно хуже. А потому то, что Америка говорила о "Томагавках" и в конце концов не дала их – не критично.