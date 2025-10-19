Укр Рус
19 октября, 16:49
Зеленский готов присоединиться к Путину и Трампу в Будапеште: главные заявления для СМИ

Ирина Чеботникова

Во время своего визита в США Владимир Зеленский пообщался с прессой. Он сделал несколько заявлений об отношениях с Трампом, "Томагавках" и Путине.

Об этом украинский президент сказал в интервью NBC News, передает 24 Канал.

По словам гаранта, если действительно хотим справедливого и длительного мира, то нужны обе стороны. А соглашения без Украины невозможны.

Зеленский назвал Путина террористом во время интервью NBC News, но подтвердил свою готовность встретиться с президентом России с глазу на глаз. (...) На вопрос, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, Зеленский ответил, что сказал Трампу: "Я готов", 
– цитируют его журналисты.

Украинский президент сравнил Путина с боевиками ХАМАСа, и отметил: российский диктатор сильнее. Он призвал Трампа оказывать на Москву более сильное давление, чем тот оказывал на ХАМАС, и относиться к Путину жестче, чем к ближневосточным боевикам.

Издание отметило, что лидер Украины "сохраняет оптимизм, несмотря на то, что уехал из Соединенных Штатов без оружия, к которому стремился".

Путин боится, что Соединенные Штаты предоставят нам "Томагавки". И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем, 
– сказал Зеленский.

Трамп пока не сказал ни "да", ни "нет" относительно "Томагавков". Россияне, конечно, обеспокоились и начали предупреждать, мол, передача таких ракет станет "качественно новым этапом эскалации".

На вопрос о том, не изменил ли Трамп риторику после своего разговора с Путиным, Зеленский ответил так: не знает, потому что не встретился с президентом США до телефонного звонка Трампа и Путина.

Именно поэтому оккупанты обстреливают энергообъекты нашего государства. Россия усиливает авиаудары по Украине из-за своей слабой позиции на поле боя.

Мы не проигрываем эту войну, а Путин не побеждает, 
– заявил Зеленский.

"На вопрос, готов ли он идти на переговоры или отказаться от какой-то территории, чтобы прекратить войну, Зеленский ответил: "Если мы хотим остановить эту войну и срочно и дипломатическим путем перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы остались, а не давать что-то дополнительное Путину", – пишут NBC News.

По словам президента, переговоры должны "происходить тихо". Судя по тексту на сайте NBC News, речь об отсутствии ракетных и дроновых обстрелов, то есть о том, что нужно перемирие.

На вопрос, может ли Трамп положить конец войне, Зеленский ответил: "Благослови Бог, да", 
– завершило издание.

СМИ преимущественно сосредотачиваются на том, что визит Зеленского в США мог завершиться значительно хуже. А потому то, что Америка говорила о "Томагавках" и в конце концов не дала их – не критично.

 

 

 