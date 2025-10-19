Під час свого візиту до США Володимир Зеленський поспілкувався з пресою. Він зробив кілька заяв про відносини з Трампом, "Томагавки" і Путіна.

Про це український президент сказав в інтерв'ю NBC News, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про свою можливу зустріч з Путіним?

За словами гаранта, якщо справді хочемо справедливого та тривалого миру, то потрібні обидві сторони. А угоди без України неможливі.

Зеленський назвав Путіна терористом під час інтерв'ю NBC News, але підтвердив свою готовність зустрітися з президентом Росії віч-на-віч. (...) На запитання, чи наполягатиме він на поїздці до Будапешта, Зеленський відповів, що сказав Трампу: "Я готовий",

– цитують його журналісти.

Український президент порівняв Путіна з бойовиками ХАМАСу, та зауважив: російський диктатор сильніший. Він закликав Трампа чинити на Москву сильніший тиск, аніж той чинив на ХАМАС, і ставитися до Путіна жорсткіше, аніж до близькосхідних бойовиків.

"Томагавки" мають стати частиною тиску на Росію

Видання відзначило, що лідер України "зберігає оптимізм, незважаючи на те, що поїхав зі Сполучених Штатів без зброї, якої прагнув".

Путін боїться, що Сполучені Штати нададуть нам "Томагавки". І я думаю, що він справді боїться, що ми їх використаємо,

– сказав Зеленський.

Трамп наразі не сказав ні "так", ні "ні" щодо "Томагавків". Росіяни, звісно, занепокоїлися та почали попереджати, мовляв, передання таких ракет стане "якісно новим етапом ескалації".

Путін хоче енергетичної катастрофи в Україні взимку

Саме тому окупанти обстрілюють енергооб'єкти нашої держави.