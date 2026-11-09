"Хотя бы в Антарктиде": постпред Украины при ООН заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиним

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совета Безопасности ООН 9 ноября.

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Что заявил Мельник?

Украина по-прежнему привержена поиску мира, несмотря на действия России. По его словам, трехсторонние переговоры в Абу-Даби могут стать важным шагом, однако для политического прорыва необходима встреча на высшем уровне.

Посмотрим, что принесут трехсторонние переговоры в Абу-Даби завтра и в среду. Но одно ясно: без саммита на высшем уровне политический прорыв вряд ли возможен. Именно поэтому президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности – будь то во Флориде в декабре, на полях "Группы двадцати" или в любом другом уголке мира, если понадобится – даже в Антарктиде, где угодно, только не в Москве– заявил постоянный представитель Украины при ООН.

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В то же время российский диктатор до сих пор рассчитывает сломить волю украинцев и заставить Украину капитулировать.

Постоянный представитель Украины при ООН также обратил внимание на ситуацию на поле боя. По его словам, в октябре российская армия потеряла больше украинской территории, чем смогла захватить.

В частности, по данным Института изучения войны (ISW), в октябре российские войска захватили 139 квадратных километров украинской территории, однако утратили контроль над 167 квадратными километрами.

Результат – чистая территориальная потеря в 28 квадратных километров для России, которая продолжает наступать, но скорее назад– заявил дипломат.

Он также назвал три основных направления действий Кремля: эскалацию ударов по гражданскому населению Украины, диверсионные операции и психологическую войну, а также использование дипломатических переговоров для затягивания времени. Москва поддерживает дипломатический процесс не для завершения войны, а для того, чтобы продолжать наносить ущерб украинской инфраструктуре.

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Отдельно Андрей Мельник обратился к европейским союзникам и другим государствам-членам ООН с призывом безотлагательно передать Украине все имеющиеся системы противовоздушной обороны.

Особое внимание он уделил ракетам-перехватчикам для комплексов Patriot, которые необходимы для защиты украинского неба от российских ракетных атак.

Держать эти жизненно необходимые системы на складах, в то время как на глазах всего мира Россия ежедневно убивает десятки мирных жителей и превращает Украину в выжженную землю, – это вряд ли христианский поступок– подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

По его словам, укрепление украинской противовоздушной обороны должно оставаться одним из приоритетов международной поддержки Украины.

Напомним, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией должны пройти в Абу-Даби 10–11 ноября. Киев уже объявил состав своей делегации. Президент Владимир Зеленский заявлял, что главной темой для украинской стороны на переговорах должны стать гарантии безопасности. Именно этот вопрос будет одним из ключевых для Украины при обсуждении возможных договоренностей.