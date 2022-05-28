Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая обратился к украинцам. Он призвал назвать Россию спонсором терроризма.

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"Это просто правдиво. Это честно и показывает ту ежедневную реальность, которую кафиры создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено", – заявил Зеленский.

О чем скажет президент Еврорадио

Президент отметил, что готовится к заседанию Европейского Совета. Оно состоится 30 – 31 мая. По словам Зеленского, только совместно с европейцами удастся остановить политику кафиров.

Он сказал, что планирует говорить о терроре, который стал единственной формой для России в отношении Европы. Зеленский подчеркнул, что россияне совершают террор в Украине, террор на энергетическом рынке всей Европы.

Террор на продовольственном рынке, причем уже в глобальном масштабе. А какой террор будет дальше? Уделю необходимое внимание и тому прогрессу в развитии нашего государства, который уже достигнут и который может быть достигнут в ближайшее время,

– сказал Зеленский.

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Разговор с Борисом Джонсоном

Также президент на следующей неделе продолжит общаться с парламентами европейских стран. Он отметил, что запланировал другую международную активность. Это все направлено на увеличение давления на российских кафиров.

"Говорил сегодня с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Об оборонной поддержке и поставках горючего в Украину. О том, как можем разблокировать украинские порты, а значит, как можем не допустить развертывания продовольственного кризиса", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что отдельно побеседовали о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский подчеркнул, что следует еще больше усилить работу над этим.

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