Все это в целях стимулирования экономики. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в обращении.

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Он поручил найти законодательную возможность гарантировать гражданам 100% вкладов в украинских банках.

"Не часть, как сейчас, как всегда, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах. Поэтому жду конкретики, проекта решения", – сказал Владимир Зеленский и выразил надежду, что Верховная Рада поддержит такую ​​инициативу, "поскольку это нужно украинцам".

Кроме того, по словам Главы государства, правительство уже подготовило решение о расширении возможностей кредитования для предпринимателей на базе программы "5 – 7 – 9%".

Это означает, что любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны.

Дальше будет минимальная ставка – 5%.

Общий объем кредита может составлять до 60 миллионов гривен.

Кабинет Министров должен вскоре проголосовать за масштабное сокращение регуляций.

По словам Президента, эти решения будут стимулировать украинскую экономику и будут возвращать нашу страну к жизни повсюду, где будет безопасно работать бизнесу.

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