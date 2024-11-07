Зеленский доказывает, что только сила способна обеспечить мировую безопасность, договариваться с Путиным бесполезно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Владимира Зеленского.

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Почему мир должен быть сильным

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, призвав Европу к твердости и единству в ответ на российскую агрессию.

Концепция "мир благодаря силе" уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность. Сейчас она необходима снова,

– подчеркнул Зеленский.

"Надеемся, что Америка станет сильнее. Именно такая Америка нужна Европе. А сильная Европа – это то, что нужно Америке", – говорит Зеленский.

Он критически отозвался о призывах к Украине сделать уступки перед Россией, отметив, что это не только неприемлемо для Украины, но и опасно для европейской безопасности. Он подчеркнул, что Украине нужно оружие, а не поддержка в переговорах.

Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением можно его сдержать,

– подчеркнул он.

Мир, считает Зеленский, должен подтолкнуть Россию к справедливому миру. Только так можно достичь ядерной, продовольственной, энергетической безопасности, возвращения украинских заключенных и депортированных домой, наконец функционирования международного права.