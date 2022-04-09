Зеленский подчеркнул, что для Украины важна поддержка Австрии в борьбе с российской агрессией. Президент поблагодарил за помощь страну и отдельно – австрийский народ, который выходил на акции поддержки.

Раньше Зеленский обсудил зверства оккупантов в Киевской области с канцлером Австрии

Визит в Киев Федерального канцлера Карла Негаммера – важное проявление солидарности с украинским народом,

– подчеркнул Зеленский.

Канцлер поедет в Бучу

После встречи с Зеленским Негаммер должен поехать в Бучу, чтобы лично увидеть следы российских зверств.

Также политик хочет поговорить с мэром Киева Виталием Кличко.

Отметим, Австрия собирается и дальше оказывать Украине гуманитарную и политическую поддержку. Государство уже выделило для этого 17,5 миллиона евро.

Зеленский встретился с канцлером Австрии в Киеве: