Зеленский подчеркнул, что для Украины важна поддержка Австрии в борьбе с российской агрессией. Президент поблагодарил за помощь страну и отдельно – австрийский народ, который выходил на акции поддержки.
Раньше Зеленский обсудил зверства оккупантов в Киевской области с канцлером Австрии
Визит в Киев Федерального канцлера Карла Негаммера – важное проявление солидарности с украинским народом,
– подчеркнул Зеленский.
Канцлер поедет в Бучу
После встречи с Зеленским Негаммер должен поехать в Бучу, чтобы лично увидеть следы российских зверств.
Также политик хочет поговорить с мэром Киева Виталием Кличко.
Отметим, Австрия собирается и дальше оказывать Украине гуманитарную и политическую поддержку. Государство уже выделило для этого 17,5 миллиона евро.
Зеленский встретился с канцлером Австрии в Киеве: