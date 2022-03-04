Зеленский присвоил Залужному звание генерала
Президент Украины наградил 37 героев – посмертно, сообщает 24 канал. Об этом глава государства заявил во время обращения к украинцам.
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Зеленский сообщил, что наградил орденами и медалями 76 украинских героев "за личное мужество и самоотверженность, действия ради нашей обороны".
К сожалению, 37 из них – награждаются посмертно,
– сказал президент.
Зеленский присвоил:
- звание Героя Украины генерал-лейтенанту ВСУ Павлюку Александру Алексеевичу (командующий ООС);
- звание бригадного генерала Швораку Владимиру Васильевичу (заместитель командующего войсками Оперативное командование "Восток");
- звание бригадного генерала юстиции Мельнику Сергею Николаевичу (начальник Военно-юридического института имени Ярослава Мудрого);
- звание бригадного генерала полковнику Богомолу Артему Евгеньевичу (заместитель командующего войсками Оперативное командование "Запад");
- звание генерала главнокомандующему Залужному Валерию Федоровичу (главнокомандующий ВСУ).
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