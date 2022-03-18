Соответствующий указ №145/2022 опубликован на сайте главы государства.

Военнослужащие награждены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Читайте также Вывод по заявке Украины на членство в ЕС будет в течение нескольких месяцев, – Зеленский

Президент отметил защитников орденами: Богдана Хмельницкого, "За мужество", Данила Галицкого и медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отчизны" и "За спасенную жизнь".