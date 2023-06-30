В своем вечернем обращении президент Украины отметил, что прошлой весной никто даже не ожидал от Украины, что мы сможем обеспечить безопасность Змеиному и, соответственно, значительной части Черноморской акватории. Однако украинские воины это сделали.

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Зеленский назвал имена героев, которые ценой своей жизни добились освобождения Змеиного

Украинский лидер объяснил, что российским террористам был необходим Змеиный, чтобы уничтожить весь Юг нашей страны, однако ВСУ их остановили и выгнали с острова.

Владимир Зеленский отметил, что Украина и украинцы сильнее, чем кто-либо думает, иногда сильнее, чем сами о себе привыкли думать.

Я благодарен всем, кто уволил Змеиный! ГУР вместе с другими составляющими сил обороны и безопасности нашего государства провели эту операцию. Главное управление разведки и спецподразделение "Альфа" СБУ, Военно-морские силы и армейская авиация, командование Сухопутных войск, авиация Воздушных сил и наши крепкие пограничники. Спасибо!

– сказал президент Украины.

Верховный Главнокомандующий ВСУ заявил, что мы всегда будем помнить наших героев, отдавших свою жизнь ради этой украинской победы.

Владимир Зеленский сказал, что называет тех, чьи имена сейчас можно назвать:

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины:

Руслан Попов – Герой Украины, капитан 1-го ранга;

Олег Зайцев – Герой Украины, младший лейтенант;

Виталий Игнатенко – Герой Украины, солдат.

Бойцы "Альфы" Службы безопасности Украины:

Владимир Киселев – Герой Украины, капитан;

Александр Крикуненко – Герой Украины, майор.

Воины Военно-морских сил:

Игорь Бедзай – Герой Украины, полковник;

Михаил Заремба – майор;

Сергей Мущицкий – капитан;

Юрий Пирог – штаб-сержант.

Вечная память! Вечная память и слава всем, кто отдал свою жизнь, чтобы жила наша прекрасная Украина!

– заявил Владимир Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

Увольнение Змеиного: коротко