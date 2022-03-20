Никаких компромиссов по территориальной целостности Украины

Путин требует от Украины отказаться от курса в НАТО, признать российским Крым и независимость ОРДЛО. Зеленский сказал, что есть компромиссы, к которым Украина "не может быть готова как независимое государство".

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Глава государства заверил, что никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью Украины и суверенитетом – быть не может.

Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ, они не встречали русских солдат с букетами цветов, они встречали их храбро, они встречали их с оружием в руках.

– сказал президент.

Он добавил, что Россия не может заставить президента другой страны признать что-либо посредством силы.

Переговоры между украинской и российской делегациями проходят каждый день на уровне экспертных групп.

Следующий разговор планируют провести в понедельник, 21 марта.

Отметим, что в марте состоялась встреча глав МИД Украины и России.

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