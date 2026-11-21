Павел Климкин / Фото Getty Images (иллюстративное)
Президент Владимир Зеленский рассматривает сразу несколько кандидатур на должность посла Украины в Соединенных Штатах. Среди них – бывшие главы правительства и МИД, действующий министр иностранных дел, а также опытный военный, хорошо владеющий английским языком.
Об этом глава государства заявил во время беседы с журналистами.
популярные видео
Кого Зеленский рассматривает на должность посла Украины в США?
Среди возможных кандидатов президент назвал бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову. По словам Зеленского, ее уровень соответствует этой должности, поэтому она может вновь возглавить украинское дипломатическое представительство в Вашингтоне.
Может ли Оксана Маркарова стать послом? Достаточен ли ее уровень? Может быть. Могу поделиться с вами мнениями и обсуждениями, которые ведутся по поводу этого человека на эту должность
Также среди претендентов:
-
Юлия Свириденко – бывшая премьер-министр Украины;
-
Сергей Кислица – заместитель руководителя Офиса Президента;
-
Дмитрий Кулеба – бывший министр иностранных дел;
-
Павел Климкин – бывший глава МИД;
-
Андрей Сибига – действующий министр иностранных дел.
Зеленский отметил, что не имеет возражений против кандидатуры Климкина. Также он считает, что уровень Сибиги соответствует требованиям к послу в США.
Кроме того, президент не исключил назначения на эту должность опытного военного, хорошо владеющего английским языком.
Напомним, ранее Зеленский уже рассказывал о поиске нового представителя Украины в Вашингтоне. В частности, и среди кандидатур обсуждали Юлию Свириденко, Дмитрия Кулебу и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палису. Последний, по словам главы государства, отказался от предложения и попросил вернуть его на фронт.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии2 комментария