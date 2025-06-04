Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского.

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Украина предлагает России прекращение огня до встречи лидеров

Владимир Зеленский отметил, что россияне не готовы к прекращению огня. По крайней мере уровень их делегации не способен это решить.

Они считают, что это вопрос лидеров. Они сами нам об этом сказали. Вопрос прекращения огня другого уровня,

– указал президент.

Президент Украины озвучил свое предложение для россиян: прекращение огня до встречи лидеров.

В то же время Зеленский отметил, что готов принять любое предложение относительно места встречи от России – Стамбул, Ватикан, Швейцария. Украина предлагает встречу с понедельника в любой день.

Почему прекращение огня до встречи лидеров? Потому что, если нет никакого понимания, если нет желания и взглядов, как это завершить – то прекращение огня завершится в этот же день,

– указал украинский лидер.

Если же встреча Зеленского и Путина покажет, что страны могут продолжать диалог и готовы к соответствующим шагам – то режим прекращения огня продолжат с американским мониторингом и гарантиями.

Также Владимир Зеленский прокомментировал то, что Россия не передавала свой "меморандум" до встречи в Стамбуле 2 июня. По его словам, весь этот театр для того, чтобы продемонстрировать искусственную дипломатию, чтобы Украина приехала. Увидев текст Украина имела право отказаться от встречи.