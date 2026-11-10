Зеленский объяснил, почему не стоит верить словам Путина о Донбассе

Об этом глава государства рассказал в интервью датскому изданию DR Nyheder.

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Почему не стоит верить словам Путина о Донбассе?

Зеленский пояснил, что вопрос передачи украинских территорий в обмен на безопасность является абстрактным, поскольку Россия неоднократно демонстрировала несоответствие между своими заявлениями и реальными действиями.

По его словам, сначала Путин говорил о Донбассе, однако впоследствии российские войска попытались захватить Киев. Так же заявления о якобы защите русскоязычного населения не помешали россиянам совершать зверства против мирных жителей в Буче и других населенных пунктах.

Президент также рассказал о беседе с американской стороной относительно того, о возможном обмене Донбасса на гарантии безопасности.

Отдельно президент обратил внимание на вопрос членства Украины в НАТО. Он отметил, что американская сторона предложила рассмотреть альтернативные гарантии безопасности, которые по своему содержанию напоминали бы механизмы Альянса. Однако президент подчеркнул, что такие предложения должны быть четкими и предусматривать реальную защиту Украины.

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Исторические параллели и угроза нового наступления

Зеленский напомнил о системных действиях Москвы, которая методично усиливала давление после отказа Украины от ядерного потенциала. Россия сначала всячески блокировала европейскую интеграцию и движение к оборонному блоку, а впоследствии начала вооруженную оккупацию.

У нас отобрали ядерное оружие. Я не сторонник ядерного оружия. Думаю, мир был бы лучше без него. Но россияне отобрали наше ядерное оружие, не так ли? Отобрали. Затем они остановили нашу интеграцию в Европу, потом не дали нам вступить в НАТО. И в конце концов оккупировали нас– подчеркнул Зеленский.

Зеленский подытожил, что Путин не остановит экспансию после каких-либо уступок, а лишь накопит силы для повторного удара через год или несколько лет.

Отметим, что Владимир Зеленский сообщилоб улучшении положения на фронте на фоне высоких потерь оккупантов. В то же время он предупредил о сложной зиме и борьбе за сохранение поддержки партнеров.