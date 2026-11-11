"Присутствуют всегда": Зеленский рассказал о роли ЕС и НАТО в переговорах в Абу-Даби

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

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Как Европа и НАТО вовлечены в переговоры?

По словам президента, представители Европы уже находятся в Абу-Даби, где 10–11 ноября проходят трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России. В то же время европейцы пока не принимают непосредственного участия в основном переговорном формате, но проводят отдельные встречи.

Зеленский уточнил, что в рамках переговорной платформы состоялась встреча в формате E4, в который вошли Великобритания, Франция, Германия и Италия. К ней также присоединились представители Европейской комиссии, Европейского совета и НАТО.

То есть это была группа людей, я имею в виду советников по национальной безопасности, … в составе именно этой группы. Поэтому эти институты ЕС… уже вовлечены. Они уже принимают участие во всех этих встречах– пояснил президент.

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Он также напомнил о встрече в Осло, куда Норвегия и Финляндия пригласили представителей Украины и США. Там также присутствовали советники по национальной безопасности этих стран, а также представители Евросоюза и НАТО.

То есть представители ЕС и НАТО присутствуют всегда– подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства выразил надежду, что европейские страны смогут определиться, кто именно будет представлять Европу на политическом уровне в ходе дальнейших переговоров. По его словам, это может быть один лидер или несколько руководителей европейских государств.

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры, в которых приняли участие Украина, США и Россия. В первый день встреч стороны обсуждали гуманитарные вопросы, освобождение пленных, гарантии безопасности и деэскалацию.