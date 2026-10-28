Зеленский ответил, о чем будут говорить в Абу-Даби

Зеленский прокомментировал предстоящие переговоры / Getty Images (иллюстративное)
Украина готовится к трехсторонней встрече с США и Россией в Абу-Даби. Зеленский заявил, что территориальные вопросы можно обсуждать только на уровне лидеров государств.
Кроме того, он перечислил вопросы, которые будут обсуждать стороны. Об этом глава государства рассказал во время общения с представителями СМИ.
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Что сказал президент?
Владимир Зеленский сообщил, что переговорный процесс должен охватить неотложные гуманитарные и направления безопасности. Среди ключевых шагов по деэскалации Киев рассматривает взаимное прекращение ударов по энергетике, обеспечение свободного судоходства и возвращение пленных и депортированных детей.
Вопрос контроля над территориями также находится в повестке дня, поскольку он имеет принципиальное значение для партнеров и Москвы. Однако какие-либо компромиссы или дискуссии о границах не могут вестись делегациями низшего ранга или советниками.
Президент сказал, что технические группы могут подготовить рамочные условия по первым шагам деэскалации. В то же время, определение политической судьбы территорий остается исключительной прерогативой глав государств. Украинская сторона ожидает, что на трехстороннем саммите удастся зафиксировать готовность сторон выполнять конкретные обязательства по безопасности перед переходом к более широкому политическому урегулированию.
Напомним, что 23 октября Зеленский провел телефонный разговор с американцами в преддверии трехстороннего саммита. Переговоры в формате Украина – Россия – США должны пройти в Абу-Даби.
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