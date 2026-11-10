С россиянами сложно, – Зеленский рассказал о переговорах в Абу-Даби

В ходе дискуссии в Копенгагенском университете 10 ноября глава государства отметил, что поддерживает связь с украинской делегацией в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Что известно о переговорах в Абу-Даби

Я только что общался с нашей командой в Абу-Даби. С россиянами сложно. Они, мягко говоря, не самые лучшие наши друзья– прокомментировал ход встреч Владимир Зеленский.

По словам президента, этот раунд сосредоточен преимущественно на гуманитарном направлении, где приоритетом остается возвращение в Украину военнопленных.

Отдельно Зеленский призвал европейские страны как можно скорее извлечь уроки из продолжающейся российской агрессии против Украины. Он подчеркнул, что подобные сценарии уже известны из учебников истории.

Это огромная проблема, когда самая большая по территории страна в мире решает оккупировать другое государство– подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем во время мероприятия прозвучала и шутка, вызвавшая смех среди студентов. Премьер-министра Дании Метте Фредериксен спросили, почему она гордится тем, что украинский президент посещает ее страну уже в пятый раз с начала полномасштабной войны. Когда чиновница задумалась над ответом, Зеленский воспользовался паузой и сказал: "Возможно, это уже слишком".

Главу государства встретили громкими и продолжительными овациями. Желающих вживую послушать украинского лидера оказалось настолько много, что актовый зал вуза не смог вместить всех присутствующих.