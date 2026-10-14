Об этом президент заявил в интервью Пирсу Моргану, оценивая дипломатические маневры между Вашингтоном и Москвой.

Как отреагировал Зеленский на дизельное соглашение Трампа и Путина?

Глава государства отметил, что страна вынуждена бороться за собственное выживание, несмотря на изменение внешнеполитической обстановки.

Президент также выразил нежелание идти на территориальные или политические уступки ради чьих-то коммерческих или геополитических интересов.

Мы не продаем нашу страну. Посмотрите, друзья, для нас это не вопрос бизнеса. Это наши жизни. Это наша страна, наш дом, наши дети,

– сказал Зеленский.

Глава государства выразил разочарование текущим вектором отношений, одновременно подчеркнув, что охлаждение диалога вызвано не действиями Киева.

Да. Жаль, что мы теряем сильного "партнера",

– добавил президент.

Он также обратил внимание на то, что Украина не имеет права проявлять слабость ни при каких условиях, поскольку это поставит под угрозу существование государства.

Напомним, в ночь на 13 октября президент США Дональд Трамп заявил, что хочет склонить Владимира Зеленского и Владимира Путина заключить мирное соглашение. Он предположил, что российский диктатор больше стремится к договоренностям, чем украинский президент, но обе стороны якобы не знают, как их достичь.

Тогда Трамп прокомментировал дизельное соглашение с Россией, подчеркнув, что оно предназначено для остального мира, а не для него. Кроме того, журналисты обратили его внимание на то, что Россия нарушила объявленное им энергетическое перемирие.

Ранее мы также сообщали, что американская сторона призывала Киев прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы России, однако украинское руководство отказалось от односторонних уступок без ответного прекращения ударов по энергосистеме Украины.