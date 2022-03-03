Об этом украинский лидер рассказал во время общения с журналистами. Он, в частности, подчеркнул, что украинцы боятся своих близких и очень боятся потерять то место, где живут, информирует 24 канал.

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Это ненормально отправлять на войну людей, убивающих и погибающих

По словам Зеленского, если тот или иной человек не боится потерять жизнь свою или своих детей – этот человек нездоров.

"И потому, когда ты отправляешь кого-то на войну, как это сейчас там (в России – 24 канал) происходит и ты не думаешь о том, что эти люди уносят жизни или могут погибнуть, и ты этого не боишься, у тебя нет на этот счет эмоций – я считаю, что это ненормально ”, – заметил он президент.

Политик добавил, что он как любой человек боится за жизнь своих близких.

Что касается моей жизни, то я президент страны и я просто не имею права на это. И даже, как это у меня в душе, внутри, в тех или иных моментах – я чувствую так же боль, как каждый из вас,

– подчеркнул украинский лидер.

В то же время Зеленский подчеркнул, что украинцы боятся за своих близких и очень боятся потерять то место, где живут.

" Я боюсь представить себе, что у меня нет государства. И когда тебя спрашивают: ты откуда – ты говоришь, что такой страны нет. Я боюсь по этому поводу ", – подытожил он.

Обратите внимание Если бы не был президентом, был бы в теробороне, стрелял, но не складывал оружие, – Зеленский