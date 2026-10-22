Зеленский объяснил, почему даже дружеские отношения американского президента с Путиным не гарантируют, что Россия откажется от своих планов в отношении Украины. Об этом глава государства рассказал в интервью Стивену Бартлетту.

Почему Зеленский считает, что личность президента США не имеет решающего значения?

По словам Зеленского, Дональд Трамп имел особые отношения с Путиным и, по его мнению, он сохраняет их до сих пор. Украинский президент не исключил, что дружеские отношения между политиками действительно могли бы предотвратить начало полномасштабной войны.

Однако глава государства подчеркнул, что даже при таком сценарии угроза для Украины никуда бы не исчезла. Ведь президентские сроки в США и Украине ограничены, тогда как главная цель Путина остается неизменной.

Но одно вы должны знать наверняка: ни я, ни Трамп не вечны на этих президентских постах. Так или иначе, президентство Трампа закончилось бы, а Путин все равно не изменил бы своей главной цели – оккупации Украины,

– пояснил президент.

Подводя итог, Зеленский отметил, что ключевое значение имеет не то, кто возглавляет Соединенные Штаты, а то, что Путин продолжает руководить Россией.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Россия требует вывода украинских войск из Славянска, Краматорска и Дружковки. Президент предупредил о риске захвата новых городов в случае таких уступок, подчеркнув, что Москва может продолжить наступление вглубь Украины.