Об этом президент сообщил во время вечернего видеообращения.

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Что известно о новом обмене пленными?

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не забывает ни об одном аспекте войны и продолжает работать над возвращением своих граждан из российского плена.

Важно, что мы не забываем ни об одном аспекте этой войны и работаем над тем, чтобы вернуть наших людей из российского плена: сейчас готовится очередной обмен. Надеемся, что это будет масштабный обмен– подчеркнул он.

Президент не уточнил, когда именно может состояться обмен и сколько человек планируется вернуть.

Отдельным направлением работы остается возвращение украинских детей, которых Россия вывезла из своей страны.

Также мы работаем над тем, чтобы из России возвращались украинские дети. Мы готовим новые шаги в этом направлении. Уже 54 страны входят в нашу гуманитарную коалицию. Это важно, чтобы российские преступления не забывались, и чтобы ответственность за них тоже была, чтобы дети, дети могли быть в своей стране– сказал президент.

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Глава государства подчеркнул важность международной поддержки, чтобы российские преступления не оставались без внимания, а виновные понесли ответственность.

Напомним, спецпосланник США Джаред Кушнер заявил, что Украина и Россия готовят масштабный обмен пленными перед зимними праздниками. Домой могут вернуться тысячи людей, а сама операция станет крупнейшей за все время полномасштабной войны.