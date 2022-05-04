Война – здесь и сейчас

Украинский лидер заявил, что 4 мая народ Дании отмечает годовщину дня, когда мечта о свободе и мире стала реальностью. Тогда завершилось пять долгих лет, которые страна провела под нацистской оккупацией.

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Нацисты проиграли. Победили свобода и жизнь. Дания и весь мир праздновали.

Зеленский заметил: тогда надеялись, что столь жестокая война станет последней. Была надежда, что никто больше не захочет разрушить мир. Надеялись, что чувство смертельной опасности не повторится. А люди смогут забыть о светомаскировке. И сирены воздушной тревоги будут включать только раз в год: чтобы вспомнить о войне, которая была.

Зеленский заявил, что война снова пришла. Она здесь и сейчас в Украине и не собирается останавливаться. Украинский лидер подчеркнул: эта война уже стала такой же жестокой, как война, победу в которой, вспоминают каждый май.

Захватчики убили 220 украинских детей

Президент вспомнил свое обращение к народу Дании и Фолькетингу. Тогда продолжался 34-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Зеленский подчеркнул, что тогда говорил: Россия применила против Украины 1370 ракет. По состоянию на 4 мая уже говорится о 1993 ракетах.

Зеленский подчеркнул, что большинство из них ударило по невоенным объектам. Русские разрушают детские сады, школы и университеты. Число разрушенных объектов уже превысило 1500.

Президент сообщил, что оккупанты убили уже 220 украинских детей.