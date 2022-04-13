Зеленский о визите президентов государств-друзей

Зеленский рассказал, что в Киев прибыли президенты четырех государств-друзей Украины: Польша, Литва, Латвия и Эстония. Они помогают с первых дней.

Заметьте Байден пообещал Зеленскому артиллерийские системы, вертолеты и БТРы на почти миллиард долларов

Сегодня был полезен день для нашего государства, для нашей защиты от российского нападения,

– заявил Зеленский.

Также Зеленский подчеркнул, что эти президенты не колебались, давать ли оружие, и не сомневались в необходимости введения санкции против России. Кроме того, сейчас они на уровне ЕС продвигают более жесткий санкционный пакет против страны-оккупанта.

Украинский лидер заявил, что очень рад встретиться с президентами. Переговоры были плодотворными. Зеленский подчеркнул: важно, что лидеры Польши и стран Балтии посетили Бородянку в Киевской области. Там они собственными глазами увидели последствия действий российских оккупантов.

По словам Зеленского, это для президентов еще один аргумент, чтобы жестче настаивать на реально ощутимых санкциях против России. В первую очередь нужно нефтяное эмбарго.

Зеленский подчеркнул, что Евросоюз должен прекратить спонсировать российскую военную машину.

"Эксперты рассмотрели западную санкционную политику"

Президент рассказал, что под руководством Майкла Макфола и Андрея Емарка западная санкционная политика была рассмотрена группой международных экспертов. Она работает уже три недели.

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