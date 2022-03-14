Зеленский подчеркнул, что только по Львовской области россияне выпустили больше 30 ракет. В результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности погибли 35 человек, а 134 человека получили ранения.

К теме Это только вопрос времени, – Зеленский о ракетах на территории НАТО, если не закроют небо

Границы НАТО в 20 километрах

Президент отметил, что там не было ничего, что могло бы угрожать России. Более того, в 20 километрах от Центра – границы НАТО.

Зеленский в прошлом году четко предупреждал лидеров НАТО: если не будет жестких превентивных санкций против России, она пойдет войной. Так и случилось. Он говорил также, что "Северный поток" – это оружие, которое ударит по всей Европе. Теперь это очевидно.

И сейчас я повторяю снова: если вы не закроете наше небо, то это только вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО.

– подчеркнул политик.

Дополняем…

Смотрите видеообращение Зеленского: