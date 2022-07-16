В частности, глава государства призвал не верить информационным вбросам, которые распространяет россия. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

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Почему президент говорил о фейках кремля

В обращении он акцентировал внимание на том, что мы должны быть очень осторожными и осмотрительными даже в восприятии информационного поля. Ведь даже в этот день была демонстрация необходимости быть осторожным с тем, что мы распространяем. Многих людей напугал фейк о массированном российском ракетном ударе по Украине.

Сколько нервов портится ежедневным тиражированием страшилок от российских пропагандистов и должностных лиц. Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя любому анонимному источнику. Это приобретает иногда нездоровые формы,

– сказал президент.

По его мнению, эти вбросы преследуют только одну цель – дополнить ракетный и артиллерийский терроры еще и информационным. Поэтому он попросил не подыгрывать информационной игре против Украины. "Иногда информационное оружие может сделать больше, чем оружие обычное", – подытожил глава государства.

Это очень важный день для истории

Также Владимир Зеленский упомянул, что 16 июля годовщина провозглашения Декларации о государственном суверенитете. Ровно 32 года назад началось зарождение нашей независимости.

Мы выстоим и победим. Отвоюем свою и отстроим нормальную жизнь. Мы сделаем это вместе – только так это возможно. Это возможно только без взаимоборьбы. Это наша обязанность перед всеми поколениями нашего народа, которые боролись за свободу и суверенность для Украины,

– сказал президент.

Обращение Владимира Зеленского за 16 июля: смотрите видео