Украинский лидер отметил, что в эти сутки было меньше атак – из-за ухудшения погоды. В то же время количество обстрелов со стороны российских оккупантов – очень большое, информирует 24 канал.
Заметьте Только усугубит ситуацию, – Зеленский объяснил коварные намерения Кремля
Луганщина – понемногу и с боями двигаемся. В настоящее время на востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня. Спасибо каждому и каждой, кто держит позиции и кто помогает нашим силам обороны,
– заявил Зеленский.
На Юге украинские герои удерживают оборону и уничтожают потенциал оккупантов.
Зеленский о ситуации со светом
Украинский лидер сообщил, что круглосуточно продолжается:
- восстановление сетей;
- восстановление технических возможностей снабжения;
- разминирование линий электропередачи;
- ремонты.
Ситуацию удалось облегчить в ряде регионов – где еще 19 ноября было очень много проблем. На вечер 20 ноября стабилизационные отключения имеются в 15 областях. В частности, в Киеве.
Сейчас делают все возможное и невозможное, чтобы вернуть нормальную жизнь в Одессу, Харьков, все города и общины.
Украина сделает все, чтобы мир воспринял ее формулу мира
Зеленский рассказал, что 20 ноября обратился к участникам саммита Международной организации Франкофонии. Речь идет о более чем 50 странах-участницах.
"Африка, Азия, Америка, Европа – повсюду слышат Украину, всюду знают наши предложения о том, как вернуть мир Украине и как вернуть стабильность миру. Мы сделаем все, чтобы мир воспринял украинскую формулу мира", – заявил президент.
Он добавил, что украинскую формулу мира в мире воспринимают очень положительно. Кроме того, она абсолютно конструктивная и реалистичная. В отличие от пустой и лживой русской риторики.
Также Зеленский анонсировал несколько важных международных обращений.
Президент поздравил работников сельского хозяйства
Украинский лидер подчеркнул, что в третье воскресенье ноября в Украине отмечают День работников сельского хозяйства.
"В этом году многие в мире увидели, насколько важен вклад украинцев в глобальную продовольственную безопасность. Жизнь миллионов людей в разных странах напрямую зависит от нашего аграрного сектора", – подчеркнул президент.
Он поблагодарил людей, работающих на земле, которые обеспечивают Украину и мир самым необходимым.
Обратите внимание – обращение Зеленского 20 ноября: смотрите видео