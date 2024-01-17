Украинский лидер рассказал, что провел заседание Ставки. Обсудили ситуацию на фронте. Зеленский заслушал доклады командующих по разным направлениям. Темами ставки также были противодействие диверсионным группам и укрепление границы.

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Кроме того, состоялись стратегические обсуждения. Речь идет о действиях Украины в 2024 году. Украинский лидер подчеркнул, что Украина нуждается в амбициозной активной перспективе. Именно Украина, а не Россия должна иметь инициативу. Именно от действий украинской стороны должно зависеть завершение войны. Мир поддерживает тех, кто имеет перспективу.

Также Зеленский провел итоговое совещание после всех встреч и переговоров. В частности, Давосского форума. Президент подчеркнул, что было много хороших и полезных встреч.

Зеленский провел совещание с журналистами Умеровым

Также Зеленский рассказал, что провел отдельное совещание с Рустемом Умеровым. Президент подчеркнул, что для Украины готовят больше сил.

Кроме того, Зеленский провел отдельное совещание со стражами порядка. В частности, на ней присутствовал глава СБУ. Основные вопросы – противодействия коллаборантам и уничтожение логистики российских оккупантов. Президент поблагодарил СБУ за результат.

Украинский лидер о террористическом ударе по Харьковщине

Зеленский рассказал, что российские оккупанты нанесли террористический удар по Купянскому району.

Два ребенка пострадали, в том числе мальчик, 10 лет ему. Очень тяжелое ранение… Один человек погиб от удара. Мои соболезнования... Это был вполне сознательный российский удар управляемой авиабомбой прямо по одному из сел Купянского района,

– говорится в сообщении.

Также украинский лидер сообщил, что Херсон – под постоянными обстрелами. К сожалению, также есть погибшие и пострадавшие.