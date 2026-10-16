Об этом сообщил Владимир Зеленский на своем официальном телеграм-канале.

О чем говорили лидеры

Зеленский рассказал, что только за один вечер российские военные нанесли удары по энергетическим объектам в двух регионах Украины. Из-за этого без света оказались почти 15 тысяч потребителей на Волыни, а также частично обесточены районы в Киеве и области.

В некоторых общинах из-за угрозы повторных вражеских ударов ремонтные бригады долгое время не могли безопасно приступить к ликвидации аварий и восстановительным работам.

Глава государства подробно ознакомил бельгийского чиновника с масштабами разрушений гражданских объектов и актуальными потребностями украинской противовоздушной обороны для отражения очередных волн ударов.

Сейчас F-16 очень помогают отражать атаки реактивных "Шахедов". Работаем с Бельгией над тем, чтобы как можно скорее получить дополнительные истребители,

– подчеркнул президент.

В ходе переговоров политики также обсудили перспективу дополнительных поставок боеприпасов для западных самолетов.

Зеленский отметил, что каждое такое решение напрямую спасает жизни мирных жителей, и поблагодарил Бельгию за готовность и в дальнейшем помогать Украине.

Систематические атаки на критическую инфраструктуру

Российские военные уже неоднократно наносили удары по столичным энергосетям, поэтому без света оставались жители различных районов города. В частности, В Киеве произошло масштабное отключение электроэнергии.

В Укрэнерго подчеркивали необходимость сознательно снижать нагрузку на систему, чтобы энергетики могли быстрее стабилизировать работу линий.

Массированные атаки России на энергетические объекты Украины продолжаются, несмотря на обсуждение возможного энергетического перемирия.