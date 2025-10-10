Для дальнобойных ударов: Зеленский обсуждал с Трампом передачу не только Tomahawk
- Зеленский обсуждал с Трампом передачу Украине не только ракет Tomahawk, но и систем HIMARS и ATACMS.
- Украина также надеется на усиление ПВО американскими системами Patriot и готова их покупать.
Во время последней встречи в Нью-Йорке Зеленский обсуждал с Трампом передачу Украине американского оружия. Речь шла не только о ракетах Tomahawk, по которым президент Штатов на днях "почти принял решение".
Зеленский просил помочь также с некоторым другим вооружением для ударов по России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Зеленского во время встречи с журналистами в пятницу, 10 октября.
Какое оружие обсуждал Зеленский с Трампом?
Президент Зеленский рассказал, что вел разговор с Трампом о дальнобойном вооружении.
Мы разговаривали с президентом Трампом во время нашей последней встречи в Нью-Йорке. Мы говорили не только о Tomahawk. Мы говорили о HIMARS, и я говорил о ATACMS,
– сказал он.
Также глава государства надеется на усиление украинской ПВО американскими системами Patriot. Он отметил, что Украина готова их покупать и задействовать различные форматы программ.
Другие заявления Зеленского
Во время встречи с журналистами Зеленский отреагировал на массированный обстрел 10 октября. Он отметил, что из-за неблагоприятных погодных условий отражение воздушных атак уменьшилось на 20 – 30%.
Он также рассказал, что Украина прежде всего защищает 203 ключевые объекты энергетической, газовой и водной инфраструктуры. Президент надеется, что партнеры присоединятся к этому.
Кроме того, Владимир Зеленский говорил и о возможном блэкауте в Москве, подчеркнув, что ВСУ знают, как им отвечать на российские удары.