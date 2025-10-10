Во время последней встречи в Нью-Йорке Зеленский обсуждал с Трампом передачу Украине американского оружия. Речь шла не только о ракетах Tomahawk, по которым президент Штатов на днях "почти принял решение".

Зеленский просил помочь также с некоторым другим вооружением для ударов по России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Зеленского во время встречи с журналистами в пятницу, 10 октября.

Какое оружие обсуждал Зеленский с Трампом?

Президент Зеленский рассказал, что вел разговор с Трампом о дальнобойном вооружении.

Мы разговаривали с президентом Трампом во время нашей последней встречи в Нью-Йорке. Мы говорили не только о Tomahawk. Мы говорили о HIMARS, и я говорил о ATACMS,

– сказал он.

Также глава государства надеется на усиление украинской ПВО американскими системами Patriot. Он отметил, что Украина готова их покупать и задействовать различные форматы программ.

Другие заявления Зеленского